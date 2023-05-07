فيديو القطه في الخلاط كامل بدون حذف- شاهد فيديو فيديو القطه في الخلاط كامل الاصلي

فيديو القطة في الخلاط كامل شاهد فيديو القطة في الخلاط كامل يوتيوب، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم أجمع، مقطع فيديو يوثق قيام شاب صيني على وضع قطة في خلاط وتشغيله مما أدى إلى فرمها وهي حية وسط صرخات لإنقاذها دون جدوى، الأمر الذي أثار غضب واستنكار الشارع العربي والعالمي وسط تعاطف كبير مع القطة ومطالبات بمعاقبة الشاب الذي افتعل الجريمة النكراء، لأن الشاب افتعل جريمته بالقطة دون سبب وجيه وهو ما يستدعي محاسبته.

فيديو القطه في الخلاط الحقيقي كامل

فيديو القطه في الخلاط الحقيقي كامل، وانتشر مقطع فيديو لشاب صيني وهو يضع قطة في الخلاط ويفرمها وهي على قيد الحياة كما تُفرم اللحوم، وسط استنكار شعبي كبير، ومطالبة بمحاسبة الشاب على فعلته، الأمر الذي قد يؤدي إلى سجنه في بلده الصين خاصة وأن القانون الصيني يجرم هذا الأفعال، ويعتبرها محالفة للقانون والإنسانية أيضا، لذلك فإن السلطات الصينية ستقوم بمعاقبة هذا الشاب وسجنه، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فيديو القطة في الخلاط كامل.

مشاهدة فيديو القطة في الخلاط كامل

مشاهدة فيديو القطة في الخلاط كامل، المقطع الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يُحتمل، وسط استنكار وتنديد بالجريمة النكراء، كون القطة حيوان أليف لا يؤذي أحداً وتراه في معظم بيوت المواطنين في العالم العربي والأجنبي وليس فقط في الصين.

حقيقة فيديو القطة في الخلاط

حقيقة فيديو القطة في الخلاط، أصيب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالصدمة الكبيرة من هذا المشهد الذي لا يُحتمل، ليحذر بعدها عدد كبير من الخبراء النفسيين والصفحات الخاصة بحقوق الحيوان، من نشر أو مشاهدة هذا الفيديو، كونه مؤلم جداً ويؤثر على نفسية الأطفال بالذات إن شاهدوه، لذلك أصدر خبراء تحذيرات عدة لمنع تداول المقطع الذي انتشر لشاب صيني وهو يفرم قطة وسط ضحكات مرعبة منه.

القصة الكاملة لفيديو القطة في الخلاط

القصة الكاملة لفيديو القطة في الخلاط، حادثة فرم القطة وتقطيعها في الخلاط انتشرت بشكل كبير على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ عبر مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي عن غضبهم الكبير وحزنهم الشديد لما تعرضت له القطة، حيث طالبوا بمحاسبة الشاب، لتتصدر تلك الحادثة تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى الآن لا يعلم أحد مصير القطة التي ظهرت في الفيديو، أو حقيقة الفيديو، والإجراءات التي اتخذت تجاه هذا الرجل.

فيديو القطة في الخلاط كامل

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