بالفيديو قتلى بإطلاق نار بمركز للتسوق بتكساس الأمريكية

قُتل عدد من الأشخاص وأُصيب آخرون في حادثة إطلاق نار بمركز للتسوق بولاية تكساس الأمريكية ليلة أمس السبت.

وقالت إدارة الشرطة على تويتر، "الشرطة تتعامل مع حادث في ألين بريميوم أوتليتس. يجري تحقيق نشط. يرجى تجنب المنطقة حتى مزيد من التحديث".

وقال متحدث باسم مكتب عمدة مقاطعة كولين، إن هناك بعض الضحايا في المركز التجاري، وحالتهم غير معروفة.

وأفادت وسائل إعلام نقلاً عن شريف مقاطعة كولين جيم سكينر: إن المسلح تأكد وفاته بعد أن تعامل معه ضباط إنفاذ القانون.

وذكرت وسائل إعلام، أن عدة أشخاص، من بينهم أطفال، يشتبه في إصابتهم أو مقتلهم في إطلاق النار.

وأصبح إطلاق النار على جموع من الأشخاص شائعاً في الولايات المتحدة وبلغ عدد الحوادث من هذا النوع 198 على الأقل حتى الآن هذا العام وهو أكبر عدد حتى هذه المرحلة من العام منذ عام 2016.