بالفيديو هروب جنود الاحتلال من رصاص المقاومين خلال اقتحام جنين

استهدف مقاومون فلسطينيون جنود الاحتلال الإسرائيلي، بوابل من الرصاص خلال اقتحام بلدة اليامون غرب محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتعرضت قوات الاحتلال المُعززة بالآليات العسكرية، والمُدججة بالأسلحة والكلاب البوليسية لإطلاق نار مباشر خلال اقتحامها بلدة اليامون غرب جنين فجر اليوم، مما أدى إلى هروب الجنود داخل آليتهم.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اقتحام المدن والقرى الفلسطينية المحتلة، بشكل يومي، ترتكب أفظع الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، الأمر الذي يدفع المقاومين إلى توسيع رقعة العمليات الفدائية رداً على الانتهاكات بحقهم.