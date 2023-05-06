مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في عكا داخل الـ48

قتل شاب، مساء اليوم السبت 6/5/2023، في جريمة إطلاق نار بمدينة عكا داخل أراضي الـ48، فيما أصيب آخران بجروح خطيرة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين بجسر الزرقاء.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب حمادة يوسف سالم، في العشرينيات من عمره، قتل إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة عكا.

وبهذه الجريمة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بأراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 64 ضحية.

وتشهد البلدات الفلسطينية جرائم قتل وأحداث عنف متزايدة وبصورة مقلقة منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم مقارنة بالفترة الموازية مع العام الماضي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن اجتثاث العنف والجريمة.