سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7 مايو 2023- سعر الذهب بالجنيه

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر بداية تعاملات الأحد 7 مايو/أيار 2023، بعد أيام من التذبذب وسط ترقب للأسواق العالمية، حيث شهدت أسعار الذهب في مصر تذبذبا خلال الأيام القليلة الماضية مع التحول للهبوط بعد أن تجاوز سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً في مصر حاجز 2800 جنيه، ثم بدأ في الهبوط وصولا إلى مستويات 2600 جنيه مجدداً، وسط خلاف حول السعر العادل للذهب في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر

وكشفت بيانات صادرة عن مجلس الذهب العالمي أمس، أن المصريين أنفقوا 30.5 مليار جنيه على الذهب تعادل 986 مليون دولار قياساً على سعر الدولار الرسمي لدى البنك المركزي، خلال الثلاث أشهر الأولى من العام الجاري.

وذكر تقرير اطلعت عليه "العين الإخبارية" أن حجم إنفاق المصريين على الذهب خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية مارس/ آذار الماضي ارتفع بنحو 34% عن نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت في فترة المقارنة 737 مليون دولار فقط.

وذكر التقرير أن مشتريات المصريين في الثلاث أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 16.2 طن، بزيادة نحو 4 أطنان عن فترة المقارنة العام الماضي بنسبة نمو تمثل الثلث من حيث الكميات.

مصر السابعة عالميًا في شراء الذهب

وجاءت مصر في قائمة الدول الأكثر شراء للذهب في الربع الأول من العام الجاري محتلة المركز السابع عالميًا بنسبة 2% من الإجمالي العالمي.

وأوضح مجلس الذهب العالمي أن مصر تربعت على قمة الدول العربية الأعلى إنفاقا على شراء المعدن النفيس خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2023، غير أنها جاءت في المركز الثاني بمنطقة الشرق الأوسط بعد تفوق إيران.

وأشار تقرير المجلس إلى نمو الطلب على الذهب في مصر بالرغم من تراجع الطلب عالميا، حيث انخفض بنحو 13% إلى 1081 طن بالمقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2022.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

واستقر سعر غرام الذهب عيار 24 على مستويات أسعار أمس عند 2971 جنيها للشراء و2994 جنيها للبيع.

ويتم في مصر إضافة المصنعية والدمغة والضريبة على سعر الذهب، وتختلف من مكان لآخر.

بلغ سعر غرام الذهب عيار 18، الأكثر انتشارا في محافظات الوجه البحري في مصر، مستوى 2229 جنيها للشراء و2254 ليرة للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر 2600 جنيه للشراء و2620 جنيها للبيع، وفقا لمنصة آي صاغة.

سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر 62.173 ألف جنيه ( 2019 دولارا)، وفقا لمنصة جولد برايس توداي.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 من بي تي سي اليوم في مصر 22770 جنيها.

سعر سبيكة الذهب في مصر

سجل سعر سبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي في مصر اليوم 64805 جنيهات.