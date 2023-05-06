بالفيديو والصور: سعر الدولار في لبنان الآن​​​​​​​- سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة

سعر الدولار في لبنان الآن- سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة، في كل صباح يوم تزداد عمليات البحث المكثفة عبر محرك قوقل وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن سعر صرف العملات المحلية في كل دولة مقابل الدولار الأمريكي، من أبرز ذلك هو البحث عن قيمة صرف الدولار في لبنان، أي سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية لليوم الأحد7/5/2023م، لهذا سنوضح لكم في هذه المقالة التي سنخصصها لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للاجابة على تساؤلات عمليات البحث عن سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الأحد7/5/2023م

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد7/5/2023م

وفي مقالنا الذي حمل عنوان سعر الدولار في لبنان اليوم السوق السوداء- سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم، فقد بينت وسائل إعلام لبنانية أن سعر الدولار اليوم في لبنان قد تراجع مقابل الليرة لليوم الرابع على التوالي مع ضخ البنك المركزي للدولار في منصة صيرفة.

طالع أيضا: بالفيديو: الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة اليوم الأحد7/5/2023م

سعر الدولار في لبنان اليوم

واستقر سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني عند 86.300 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد وسط نشاط في التعاملات حيث بلغت التعاملات الإجمالي 70 مليون دولار، وفقا لآخر أرقام من مصرف لبنان المركزي.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

وتماشياً مع عمليات البحث الكثيرة عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد7/5/2023م، وضمن مقالنا سعر الدولار في لبنان اليوم السوق السوداء- سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم فقد جاء بعد رصد ومطالعة من قبل فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في لبنان

وتراجع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء إلى 94 ألف ليرة للشراء و94.300 ألف ليرة للبيع مقابل 94.300 ألف ليرة للشراء و94.500 ألف ليرة للبيع أمس.

طالع أيضا: سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 7مايو 2023

وفي فبراير/ شباط 2023 عدل البنك المركزي اللبناني سعر صرف الدولار الجمركي ليصبح السعر الرسمي للحكومة عند 45 ألف ليرة مقابل الدولار ثم تم رفعه في أبريل/ نيسان إلى 60 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.

سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة





سعر صرف اليورو في لبنان لحظة بلحظة

وضمن مقالنا الذي حمل عنوان سعر الدولار في لبنان اليوم السوق السوداء- سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم، متابعين الكرام سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء، وكذلك سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء، فضلاً عن سعر صرف اليورو في لبنان اليوم الأحد 7/5/2023م:

