بالفيديو: الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة اليوم الأحد7/5/2023م، رصد فريق العمل في"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الأحد في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد تراجع سعر الدولار أمام الليرة السورية خلال تعاملات أمس السبت 6 مايو/ أيار في السوق السوداء.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد7/5/2023م

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد ، وتراجع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى 8325 ليرة للشراء و8425 ليرة للبيع مقابل 8400 ليرة للشراء و8500 ليرة للبيع أمس.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 832 ألف ليرة سورية.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن

ويعلق الكثير من السوريين الآمال على تدفقات السياحة في ظل ترقب عودة سوريا لعضوية جامعة الدول العربية في قرار من المقرر التصويت عليه غداً الأحد.

وتظهر بيانات وزارة السياحة أن 385 ألف زائر قدموا إلى سوريا في الربع الأول من العام، بينهم 40 ألفًا من غير العرب.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

ولمعرفة سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا يمكنكم متابعين الكرام في مقالنا الذي حمل عنوان "...." متابعة مقطع فيديو التالي، لمعرفة سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا وكذلك معرفة سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية لليوم الأحد 7/5/2023م

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء، كما تراجع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 9174 ليرة للشراء و9289 ليرة للبيع مقابل 9284 ليرة للشراء و9400 ليرة للبيع أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا، وسجل سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 424 ليرة للشراء 432 ليرة للبيع.

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة





سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

في مقالنا سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد، سنرفق لكن مقطع فيديو يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 7/5/2023م: