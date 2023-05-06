سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 7مايو 2023-سعر الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد تراجع ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 7مايو 2023-سعر الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

حافظ سعر الدولار اليوم في مصر على استقراره مقابل الجنيه، الجمعة 5 مايو/ أيار 2023، وسط ترقب لقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر مستوى 38.5 جنيه.

سعر الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة

ويترقب القطاع الاقتصادي نتائج اجتماع البنك المركزي المصري الثالث خلال العام 2023، والمقرر له 18 مايو/ أيار الجاري لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

سعر الدولار اليوم في مصر

رغم قفزات الدولار..



مصر الثالثة عالمياً في نمو احتياطي الذهب



على الرغم من الارتفاعات الكبيرة للدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، جاءت مصر بالمركز الثالث بين الدول الأكثر نمواً في زيادة الاحتياطي من الذهب على مدار العام الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه الدولار ارتفاعات… pic.twitter.com/BgaHQirUv4 — Mohamed Gaber (@45mogaber45) May 6, 2023

كم سعر الدولار اليوم في مصر

وجاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري ، فقد بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

ماذا يساوي الجنيه المصري مقابل الدولار؟

وبحسب وسائل الاعلام المصرية الاقتصادية ، فقد تماسك سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم ليستقر عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

كم سعر الدولار في البنك الأهلي المصري؟

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري الحكومي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

كم سعر الدولار في بنك مصر اليوم؟

وقد جاء سعر الدولار اليوم بنك مصر وفي بنك مصر يجل الدولار مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

كم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء؟

سعر صرف الدولار اليوم في سوق السوداء المصرية

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقرت أسعار الدولار في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

الدولار في مصر اليوم

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

في مقالنا سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 7مايو 2023-سعر الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة، سنرفق لكن مقطع فيديو يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الجينه المصري وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الجينه المصري اليوم الأحد7/6/2023م

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني في مصر