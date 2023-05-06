 نصائح مهمة لحماية عينيك من أضرار أشعة الشمس في الصيف

من الضروري حماية عينيك من أشعة الشمس فى فصل الصيف، بسبب الآثار الضارة لأشعة الشمس فوق البنفسجية (UV) ويمكن أن يؤدي التعرض لهذه الأشعة إلى العديد من مشاكل العين قصيرة وطويلة الأمد، إذا كنت لا ترتدي حماية مناسبة للعين، فقد تصاب بالتهاب القرنية الضوئي، وهو عبارة عن قرنية مصابة بحروق الشمس ناتجة عن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية، يمكن أن تتسبب هذه الحالة في فقدان البصر مؤقتًا وألمًا شديدًا والتهابًا، يبدو الأمر كما لو كان هناك رمل أو حبيبات في عينيك ويمكن أن يستمر لعدة ساعات أو حتى أيام.

يمكن أن يتسبب التعرض طويل الأمد للأشعة فوق البنفسجية في حدوث مشاكل أكثر حدة في العين مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي، إعتام عدسة العين هو ضبابية على عدسة العين الطبيعية، ما قد يؤدي إلى فقدان البصر أو العمى، الضمور البقعي هو حالة تؤثر على الجزء المركزي من الشبكية، ما يؤدي إلى فقدان البصر بمرور الوقت، وإليك النصائح البسيطة التي يمكنك اتباعها لحماية عينيك من التلف بسبب الشمس، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

9 نصائح لحماية العين من أضرار أشعة الشمس

1. ارتداء النظارات الشمسية

النظارات الشمسية هي أفضل طريقة لحماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، اختر النظارات الشمسية التي تحجب 100٪ من أشعة UVA و UVB ، وقم بارتدائها عندما تكون في الشمس. يمكن أن يساعد ارتداء حماية مناسبة للعين مثل النظارات الشمسية في تقليل مخاطر الإصابة بمشاكل العين.

2. البحث عن الظل

عندما تكون بالخارج تحت أشعة الشمس ، حاول إيجاد الظل كلما أمكن ذلك، يمكن أن يشمل ذلك الجلوس تحت الأشجار أو استخدام مظلة، قد يجعلك التلامس المطول مع الشمس عرضة للعديد من أمراض العيون.

3. ارتداء قبعة

يمكن للقبعة ذات الحافة أن توفر حماية إضافية لعينيك عن طريق منع أشعة الشمس من الوصول المباشر إلى وجهك.

4. تجنب ساعات الذروة المشمسة

عادة ما تكون أشعة الشمس أقوى ما تكون بين الساعة 10 صباحًا و 2 ظهرًا ، إذا أمكن ، حاول تجنب التواجد في الخارج خلال هذه الساعات.

5. استخدام حماية العين عندما تكون في الهواء الطلق

إذا كنت تشارك في أنشطة خارجية مثل صيد الأسماك أو التزلج أو ركوب القوارب ، فارتد نظارات واقية تحجب 100٪ من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة.

6. استخدم واقي الشمس

ضع واقٍ من الشمس حول عينيك لحماية البشرة الحساسة من أضرار أشعة الشمس، تأكد من اختيار واقي من الشمس آمن للاستخدام حول العينين.

7. خذ فترات راحة

إذا كنت في الخارج لفترة طويلة ، خذ فترات راحة في الداخل أو في الظل لإراحة عينيك.

8. كن على دراية بالانعكاسات

يمكن أن يؤدي الماء والثلج والأسطح العاكسة الأخرى إلى تكثيف أشعة الشمس، انتبه لهذه الانعكاسات واتخذ احتياطات إضافية لحماية عينيك.

9. راجع طبيب عيون

تعد فحوصات العين المنتظمة مهمة للحفاظ على عيون صحية والتعرف على أي مشاكل في وقت مبكر، تأكد من مراجعة طبيب العيون مرة واحدة على الأقل كل عام للتحقق من أي ضرر ناتج عن أشعة الشمس.