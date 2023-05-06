حماس تنعى الشهيد عمري وتؤكد أن شعبنا لن يمرر جرائم الاحتلال ومستوطنيه بلا رد

زفت حركة المقاومة الإسلامية" حماس "، مساء اليوم السبت6/5/2023م، الشهيد الشاب: ديار عمري (20 عامًا) الذي ارتقى برصاص مستوطن صهيوني في بلدة صندلة بمنطقة مرج ابن عامر بالداخل الفلسطيني المحتل

وأكدت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن شعبنا البطل لن يمرر جرائم الاحتلال ومستوطنيه بلا رد وسيصعّد مقاومته رداً على جرائم الاحتلال وثأراً لدماء الشهيد عمري وكل أبطال شعبنا وآخرها تلك التي روت ثرى نابلس وطولكرم فدماء أبناء شعبنا ليست رخيصة وسيدفع العدو الثمن غالياً".

ودعت أهلنا الصامدين في الداخل الفلسطيني المحتل إلى مواجهة الاحتلال وعنجهية مستوطنيه والثأر لدماء الشهيد عمري والشهداء الأبرار ومواصلة النفير وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لأبشع حملة تهويد واستهداف صهيوني غاشم

واستشهد مساء اليوم السبت 6/5/2023، شابٌ فلسطيني برصاص مستوطن في الداخل المحتل.

وذكرت مصادر محلية، أن الشاب ديار عمري (20 عاماً) من قرية صندلة في الداخل المحتل استشهد بعد إطلاق مستوطن النار عليه بشكل مباشر.

وأفادت، أن المستوطن تذرع بأن قيادة الشاب "متهورة" فأطلق النار عليه، وتم نقله للمشفى في حالة حرجة حتى تم إعلان استشهاده في وقت لاحق.

يُذكر أن الجريمة ارتكبت قرب مدخل مستوطنة "موشاف غان نر