 نادي الأسير والحركة الأسيرة ينعون والد الأسير أشرف الواوي من طولكرم 

نعى نادي الأسير الفلسطينيّ، والأسرى في سجون الاحتلال، والمحررون في الوطن والمهجر، اليوم السبت 6/5/2023، والد الأسير أشرف الواوي من بلدة بلعا في طولكرم بالضفة المحتلة الذي وافته المنية..

وقال نادي الأسير، إنّ الأسير الواوي هو أحد محرري صفقة (وفاء الأحرار) المعاد اعتقالهم، حيث كان يقضي حكمًا بالسّجن المؤبد مرتين قبل الإفراج عنه عام 2011، وذلك بعد أن أمضى نحو 18 عامًا، وتزوج عقب الإفراج عنه، ثم أعاد الاحتلال اعتقاله عام 2014 إلى جانب العشرات من محرري الصفقة، وأعاد بحقّه حكمه السّابق المؤبد مرتين.

وأضاف نادي الأسير، أن للأسير الواوي ثلاث طفلات رزق بطفلتين خلال فترة اعتقاله الحالية، عبر النطف المحررة.

وخلال سنوات اعتقاله حصل على شهادة البكالوريوس، والماجستير.