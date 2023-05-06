بالفيديو "مانشستر سيتي" يعزز صدارته للدوري الانجليزي بهدفين في شباك ليدز يونايتد

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على حساب ضيفه ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت6/5/2023، ضمن منافسات الجولة رقم 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الدولي الألماني إلكاي غوندوجان هدفي مانشستر سيتي في الدقيقتين 19 و27، فيما أحرز الإسباني رودريغو هدف ليدز الوحيد.

وبهذه النتيجة، عزز مانشستر سيتي موقعه في صدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 82 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط من أقرب منافسيه أرسنال، بينما تجمد رصيد ليدز عند 30 نقطة في المركز الـ17.

وفيما يلي فيديو أهداف مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز اليوم السبت6/5/2023م: