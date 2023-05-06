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تفاصيل الخبر
قوات الاحتـلال تحتجز شابين وتنكل بهما على حاجز صرّة جنوب غرب نابلس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:12 م
06 مايو 2023
قوات الاحتـلال تحتجز شابين وتنكل بهما على حاجز صرّة جنوب غرب نابلس
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