قوات الاحتـلال تحتجز شابين وتنكل بهما على حاجز صرّة جنوب غرب نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:12 م
06 مايو 2023
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 قوات الاحتـلال تحتجز شابين وتنكل بهما على حاجز صرّة جنوب غرب نابلس

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