اللواء أبو بكر يصل القاهرة للمشاركة في فعاليات ولقاءات داعمة للأسرى

وصل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر مساء اليوم السبت 6/5/2023، على رأس وفد من الهيئة وعدد من ذوي الأسرى من المحافظات الجنوبية، للمشاركة في فعالية مركزية في جامعة الدول العربية، ولحضور عدد من اللقاءات والاجتماعات الداعمة للأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي .

وأوضحت الهيئة أن زيارة القاهرة ستكون على مدار اسبوع كامل، حيث سيتم لقاء شخصيات رسمية واعلامية وحقوقيين وأكاديميين ونقابيين، كما سيتم المشاركة بالفعاليات الخاصة بخطاب فلسطين الأخير أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، والذي طالب فيه الرئيس محمود عباس بحماية الشعب الفلسطيني، ووجوب انهاء الاحتلال الاسرائيلي.

وبينت الهيئة أن اللقاءات والنشاطات الخاصة برئيس الهيئة والوفد المرافق وذوي الأسرى، نظمت بالتعاون مع مندوبية قطاع فلسطين في جامعة الدول العربية، وسفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية.

وأشارت الهيئة أن اللقاءات والنشاطات الدولية تأتي في سياق تدويل قضية الأسرى والمعتقلين، وفضح الممارسات اللا أخلاقية واللا انسانية بحقهم، والتي ارتفعت وتيرتها مع تشكيل الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة، والتي تضم وزراء حاقدين كوزيري المالية والأمن القومي المتصهينيين .