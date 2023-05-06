أسهل طريقة تحضير وجبة فيليه الدجاج في المنزل كاملة - مقادير

طريقة تحضير وجبة فيليه الدجاج في المنزل بكل سهولة ، وعلى محرك جوجل الشهير يبحث ما يقرب العشرين ألف شخص من مختلف الجنسيات العربية من أجل الوصول إلى تفاصيل مواصفات هذه الأكلة الرائعة والجميلة واللذيذة ، وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات عدة نعكف عليها بصورة دورية حول وضع العديد من الاكلات والوجبات التي يبحث عنها الجمهور الكريم من مختلف انحاء دول المنطقة العربية ومن أجل التعرف على طريقة عمل وجبة فيليه الدجاج في البيت لابد من المتابعة حتى السطر الأخيرة مع مكوناتها ومقاديرها وهي من اعداد فريق فلسطين اليوم الاخباري.

مقادير وجبة فيليه الدجاج في المنزل

وبعد هذه المقدمة وعلى الفور قمنا في نشر ابرز المقادير التي يترتب على كل معد لوجبة فيليه الدجاج في المنزل وجاءت :

أولا: ملعقة صغيرة من كل من الريحان، والأوريجانو، والكزبرة الناعمة.

ثانيا: ربع ملعقة صغيرة من الكمون والبابريكا.

ثالثا: رشة من الفلفل الأسود.

رابعا: حبة من الطماطم متوسطة الحجم.

خامسا: قطعتين من فيليه الدجاج.

سادسا: نصف كوب من مرقة الدجاج.

سابعا: 100 جرام من الجبن الفالبريسو.

ثامنا: ملعقة ونصف من البقدونس المفروم.

تاسعا: نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

عاشرا: نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

طريقة عمل فيليه بالدجاج ساندويش

خطوات اعداد وجبة فيليه الدجاج

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرات التي جاءت بعد المقادير ، اسهل خطوات اعداد وجبة فيليه الدجاج ، ولابد لكل شخص أن يطبقها بحذافيرها ، أولا: وفي الخطوة الأولى يترتب عليك/ي القيام بطرق فيليه الدجاج واستخدام السكين لعمل شق عريض.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية ، وبعد الانتهاء من هذه الخطوة قم بخلط كل من الفلفل، والريحان، والبابريكا، والبهارات المشكلة، والأوريجانو، والكزبرة، والكمون وتتبيل صدور الدجاج بنصف هذه الخلطة.

ثالثا: ونواصل معكم تقديم الخطوات فيما يتعلق بإعداد وجبة فيليه الدجاج حيث جاء التالي: قم خلط كل من الطماطم، والبقدونس، والبهارات، والجبنة ووضع هذه الحشوة داخل الفليه ويتم استخدام عود من الخشب لتثبيته.

رابعا، وفي الخطوة الرابعة يترتب على الصانع بتحضير مقلاة ونضع بها الزبدة ونتركها حتى تذوب، ثم نضع الفيليه ونقلبه على كلاً الجانبين حتى يحصل على لون ذهبي.

خامسا: وفي الخطوة قبل النهائية ، وبعد أن اتميتم من الخطوات السابقة يترتب عليكم القيام بإضافة كل من عصير الليمون ومرق الدجاج وبعدها قم بتغطية المقلاة ونتركه على درجة حرارة منخفضة لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج وهكذا تصبح جاهزة للتقديم.

كما ونواصل معكم تقديم المعلومات حول هذه الوجبة ، سادسا: وأخيرًا يترتب على المعد تحضير الدجاج بجانب الأرز الأبيض، وسلطة الزبادي، أو السلطة الخضراء، وذلك وفقًا للرغبة.

وفي نهاية المقالة التي حرص الفريق على شرحها حول طريقة تحضير وجبة فيليه الدجاج في المنزل بكل سهولة ، نشير إلى أن الفريق يقوم يوميا في اعداد مقالات عن الوجبات والأكلات والحلويات حتى يتمكن الجميع من صناعتها في البيت .