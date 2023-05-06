روسيا تعلن حجم الخسائر البشرية في صفوف قوات كييف خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن حجم الخسائر البشرية في الجيش الاوكراني خلال المعارك في الأربع والعشرون ساعة الماضية.

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن الجيش الأوكراني خسر أكثر من 400 جندي في هذه المعارك العسكرية في مدن جنوب وشرق أوكرانيا.

وأضافت الوزارة، أن وحدات من الجيش الروسي دمرت عددًا من الدبابات والمدرعات والمدافع وغيرها من المعدات العسكرية.

يشار إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في عام 2022، بلغ اجمالي الخسائر في الجيش الاوكراني نحو 418 طائرة، و230 مروحية، و995 3 طائرة بدون طيار، و421 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و9002 من الدبابات والمدرعات الأخرى.

كما وتم تدمير 096 1 راجمة صواريخ، 4748 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و10002 من المركبات العسكرية الخاصة، وفق احصائيات حديثة صادرة عن وزارة الدفاع الروسية.