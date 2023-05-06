بالصور الحراك الصحفي يدعو للاعتصام أمام مقر نقابة الصحفيين بمدينة غزة غداً الأحد

دعا الحراك الصحفي النقابي في قطاع غزة للمشاركة في الاعتصام الذي ينظمه يوم غدٍ الأحد 7 يونيو 2023، أمام مقر نقابة الصحفيين بمدينة غزة، في تمام الساعة 11:30 صباحاً.

ووفقاً للحراك الصحفي، فإن الاعتصام يحمل عنوان (النقابة حقي.. ومسرحية الانتخابات لن تمر)يأتي رفضاً لإجراءات القائمين على مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وأكد الحراك الصحفي النقابي على رفضه لإجراءات القائمين على نقابة الصحفيين الفلسطينيين،

في تنفيذ مسرحية انتخابات هزلية غير قانونية، وغير شرعية، لسلب حق الصحفيين النقابي، واقصاء المئات وحرمانهم من عضوية النقابة.