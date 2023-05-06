لإرضاء بن غفير: نتنياهو يدرس إمكانية إقرار قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء الجمعة، أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو،، يدرس إمكانية إجراء مناقشة وزارية حول إقرار قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات من الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب القناة العبرية، فإن هذه الخطوة تأتي في ظل الخلافات مع ما يسمى "وزير الأمن القومي الإسرائيلي" إيتامار بن غفير، وفي محاولة لحل الخلافات معه، واسترضاءه.

وكان بن غفير، قال في وقت سابق من اليوم أنه سيواصل مقاطعة جلسات الكنيست الإسرائيلي في ظل سياسات حكومة نتنياهو الحالية خاصة فيما يتعلق بإعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين، والرد الضعيف - كما يصفه - ضد حركة حماس.