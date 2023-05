بالفيديو تتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا خلفاً للملكة اليزابيث

في مراسم مهيبة، انطلق حفل تتويج تشارلز الثالث، ملكا لبريطانيا خلفا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث، في كنيسة ويسمنستر في لندن.

وقد أدى الملك تشارلز قسما، أعلن فيه ولاءه للكنيسة والمملكة.

وقال الملك تشارلز بعد توقيعه على القسم: "سأحافظ على التشريعات بأفضل ما في وسعي ووفقا للقانون".

ويحضر حفل التتويج حوالي 2300 مدعو، بينهم نحو مئة من قادة الدول وكبار الشخصيات، في مراسم لم تشهدها البلاد منذ 70 عاما، عندما تم تنصيب الملكة إليزابيث الثانية ملكة خلفا لوالدها الملك جورج.

The Archbishop of Canterbury crowns King Charles III.



Cries of God Save The King fill Westminster Abbey.#Coronation pic.twitter.com/MjCZbE7l3T