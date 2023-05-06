بالفيديو الاحتلال ينشر مقطع مصور لحظة تصدي الشهيدين خريوش والشافعي لعملية الاقتحام

نشرت جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقطعًا مصور التقطتها كاميرات مثبتة على رأس جندي يظهر تصدي الشهيدين حمزة خريوش وسامر الشافعي لمخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

واعلنت وزارة الصحة في رام الله، وصول شهيدين برصاص الاحتلال إلى مستشفى د. ثابت ثابت الحكومي، إضافة إلى إصابة مستقرة في الأطراف، نتيجة عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" مدينة طولكرم

وقالت الصحة: إن الشهيد الشافعي ( 22 عاما) أصيب برصاص في الرقبة والصدر والبطن)، وخريوش (22 عاما) قد أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى.

من جانبها، ذكرت مصادر محلية، اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في مخيم نور شمس بطولكرم بعد اكتشاف مقاومين لقوة خاصة "إسرائيلية" تسللت إلى داخل المخيم.

وأوضحت المصادر أنه في أعقاب الاشتباكات دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى داخل مخيم نور شمس لإنقاذ القوة الخاصة "الإسرائيلية" التي تتعرض لإطلاق نار من المقاومين.