الجبهة المغربية لدعم فلسطين تدين الاغتيال الغادر للشيخ الشهيد خضر عدنان

قدمت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع التعزية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، باستشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان.

وأكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين في رسالة التعزية: "تلقينا في الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع المصاب الجلل، الذي اصابكم باستشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان، بعد الاضراب اللامحدود عن الطعام، الذي استمر 87 يوماً، دفاعاً عن حقه في الحرية، بعد ان تم اعتقاله مجدداً اعتقالاً ادارياً تعسفياً، لا مرجع له في أية تشريعات وطنية أو دولية، إلا في تشريع كيان الابارتهايد الصهيوني المحتل لأرض فلسطين".

وأدانت الجبهة المغربية الاغتيال الغادر، الجبان والجرائم المستمرة للكيان الصهيوني المحتل، كما استنكرت في الوقت ذاته التواطؤ الغربي والاستعماري وأجهزة ومؤسسات منظمة الأمم المتحدة مع كيان الابارتهايد الصهيوني، وتمتيعه المستمر بالامتياز في الإفلات من كل مساءلة أو عقاب منذ 75 عاماً.

كما أكدت الجبهة المغربية على دعمها للمقاومة حتى تحقيق الانتصار، ودحر الاحتلال الصهيوني في منطقتنا وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عل كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.