الجبهة الشعبية تنعى شهداء طولكرم و تؤكد أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد شعبنا

نعت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين شهداءَ مخيّم نور شمس في طولكرم، الشهيد البطل سامر صلاح الشافعي (22عام)، والشهيد البطل حمزة جميل خريوش (22 عام) اللذين استُشهدا صباح اليوم خلال مواجهاتٍ مع قوّةٍ صهيونيّةٍ خاصّةٍ، مؤكّدةً أن الاحتلال سيدفع ثمنَ هذه الجريمة وكل جرائمه ضدّ شعبنا.

وتوجّهت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين بالتحيّة لسواعد المقاومين في الضفّة الغربيّة، وإلى الشباب الفلسطيني المنتفض ضدّ الاحتلال، الذين يوجّهون الضربات بشكل مستمر للاحتلال وقطعان المستوطنين.

ورأت الجبهةُ أن تصاعد جرائم حكومة الاحتلال النازية ضد شعبنا، ومحاصرة القرى والمدن وإغلاقها بالحواجز، وإطلاق العنان لقطعان المستوطنين بالاعتداء على المواطنين، لن يضعف إرادة المقاومة لدى شعبنا.