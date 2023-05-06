هيئة المعابر تعلن عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد 7 مايو 2023

أعلنت هيئة المعابر و الحدود بوزارة الداخلية بغزة عن آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد 7 مايو 2023.

ووفقاً للهيئة، فإن السفر غداً الأحد سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/18)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/18).

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

كما دعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأكدت هيئة المعابر على أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.