هيئة المعابر تعلن عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد 7 مايو 2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:38 م
06 مايو 2023
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أعلنت هيئة المعابر و الحدود بوزارة الداخلية بغزة عن آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد 7 مايو 2023.

ووفقاً للهيئة، فإن السفر غداً الأحد سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/18)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/18).

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

كما دعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأكدت هيئة المعابر على أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

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