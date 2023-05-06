فوائد هـــامة لفاكهة التين.. ما هي؟

تتميز فاكهة التين بطعمها الحلو والفريد عن غيرها من أنواع الفواكه الأخرى، حيث يمكن حفظ التين المجفف ويدوم لفترة أطول بكثير من شكله الطازج والقابل للتلف.

وبحسب العديد من خبراء وأخصائي التغذية فإن للتين العديد من الفوائد الجمة التي تفيد الجسم، سواء كان التين طازجاً أم مجففاً.

لذلك نحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم العديد من الموضوعات الطبية التي تهم صحة الإنسان والأسرة، حيث تهم عدد كبير من الناس ويبحثون عنها باستمرار.

وتقول اختصاصية التغذية لوفنيت باترا إن "التين له فوائد عديدة للجسم بالكامل مما يجعله إضافة رائعة لنظام غذائي صحي"، مشيرة إلى أن هناك 5 فوائد هامة للتين، وهي كما ما يلي:

فوائد هامة لفاكهة التين.. ما هي؟

الألياف

يحتوي التين على الألياف، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي عن طريق تليين البراز وإضافة كميات كبيرة منه، وتقليل الإمساك، ويكون بمثابة مادة حيوية – أو مصدر غذاء للبكتيريا الصحية التي تسكن الأمعاء.

معادن أساسية

يعد من الفواكه الغنية بالكالسيوم والفوسفور لذا فهو يعزز تكوين العظام ومحفزات إعادة نمو العظام.

أحماض مهمة

يساعد التين في خفض الإجهاد التأكسدي ومستوى السكر في الدم. يحتوي التين على أحماض الأبسيسيك والماليك والكلوروجينيك، وهي مركبات رئيسية تساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم.

فيتامينات ومضادات أكسدة

يشتمل التين على ثروة من المغذيات مثل فيتامين C و Eو A ومضادات الأكسدة القوية والمفيدة للغاية لتغذية الجلد وتجديد خلايا الجلد.

البوتاسيوم

يعتبر البوتاسيوم معدنًا حيويًا لأنه يساعد الجسم في السيطرة على ضغط الدم، كما أنه يسهل دحض الآثار السلبية للصوديوم.

كما يساعد البوتاسيوم الموجود في التين على تحفيز عمل العضلات والأعصاب ويوازن السوائل في الجسم ويحافظ على التوازن الكهربائي فيه.