أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 6/5/2023 عيار 24– انخفاض جديد

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:24 م
06 مايو 2023
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شهدت اسعار الذهب في الاردن اليوم السبت 6/5/2023 ، انخفاضاً جديداً بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات حيث بلغ سعر  الشراء عيار 21 ، 41 دينارا في حين بلغ البيع 39.3 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر غرام الذهب "عيار 24" لغايات البيع 48 دينارا، والشراء 45.3 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب "عيار 18" لغايات البيع 36.6 دينارا، والشراء 33.6 دينارا.

وبلغ سعر الليرة الرشادي 287 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي 328 دينارا.

أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 6/5/2023 – انخفاض جديد

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة  دينار اردنى     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 46.05 دينار   $64.91

سعر الذهب عيار 22  42.21 دينار   $59.50

اسعار الذهب عيار 21 40.30 دينار   $56.79

اسعار الذهب عيار 18 34.54 دينار   $48.68

سعر الذهب عيار 14  26.86 دينار   $37.86

سعر الذهب عيار 12  23.03 دينار   $32.45

اسعار أوقية الذهب     1,432 دينار   $2,019

اسعار جنيه الذهب      322.37 دينار $454.36

اسعار كيلو الذهب      46,052 دينار $64,907

الذهب في الاردن اليوم الأحد 6/5/2023

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

5 مايو 46.10 40.34 34.57 26.89 23.05

4 مايو 46.78 40.93 35.08 27.29 23.39

3 مايو 46.45 40.64 34.84 27.09 23.22

2 مايو 46.05 40.30 34.54 26.87 23.03

1 مايو 45.19 39.54 33.89 26.36 22.59

30 إبريل       45.43 39.75 34.07 26.50 22.71

29 إبريل       45.43 39.75 34.07 26.50 22.71

28 إبريل       45.41 39.74 34.06 26.49 22.71

27 إبريل        45.39 39.72 34.04 26.48 22.70

26 إبريل        45.37 39.70 34.03 26.46 22.68

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

 

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