قناة عبرية تكشف عن إجــراءات الاحتلال لتجاوز "تآكـــل الـــــردع"

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم السبت، عن الإجراءات التي يجب على حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" اتخاذها لاستعادة قوة الردع بحسب وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير.

وقالت القناة 12 العبرية: "إنه من وجهة نظر بن غفير، هناك سلسلة من الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل استعادة الردع، بدءًا من تجديد سياسة الاغتيالات، والتضييق على الأسرى الأمنيين".

وأشارت القناة العبرية إلى أنه مع ذلك، لم يتمكن "بن غفير" حتى الآن من تحقيق أي إنجاز في أي مجال، وهو يلوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على “عدم السماح له بفعل ذلك”.

وبحسب القناة العبرية، فإن نتنياهو، وبيئته، تدرس إمكانية إجراء مناقشة وزارية حول إقرار قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات من الأسرى الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل الخلافات مع بن غفير، وفي محاولة لحل الخلافات معه، واسترضاءه.

وكانت الجمعة، أفصحت قناة كان العبرية، عن نوايا رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، عن إمكانية قيامه بتقديمه هدية لوزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير على حساب الأسرى الفلسطينيين.

وكان بن غفير، قد قال: إن قرار وزير الأمن يؤاف غالانت بإعادة جثامين أعضاء منظمة “عرين الأسود”، خطأ جسيم، مضيفًا أن هذا القرار سيكلف إسرائيل كثيرا.

جدير ذكره أن بن غفير، قال في وقت سابق :"إنه سيواصل مقاطعة جلسات "الكنيست" في ظل سياسات حكومة نتنياهو الحالية خاصة فيما يتعلق بإعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين، والرد الضعيف – كما يصفه – ضد المقاومة الفلسطينية وقطاع غزة.