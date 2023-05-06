الاعتداء على الأطباء بمستشفى الشفاء بغزة...الكاميرات توثق والنقابة تهدد

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:46 ص
06 مايو 2023
مستشفى الشفاء -اعتداء.PNG
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

آثار الاعتداء من قبل عدد من المواطنين على الطواقم الطبية بقسم الاستقبال في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، حالة من السخط والغضب وخاصة أن كاميرات  المستشفى وثقت الاعتداء وسط مطالبات بحماية الطواقم الطبية في المستشفى وخاصة بعد تكرار الاعتداءات في عدد من مشافي القطاع، مما يستدعي وقفة جادة من قبل الجهات الحكومية والمختصة.

نقابة الأطباء وفي موقف أولي عقب الاعتداء الذي أدانته، أعلنت عن تنظيم وقفات احتجاجية في جميع المستشفيات الحكومية بقطاع غزة غدا الأحد 7/5/2023، في تمام الساعة العاشرة والنصف، داعيا جميع الطواقم الطبية للمشاركة فيها.

مطالبات بإصدار قانون للحماية

وبينت النقابة خلال بيان لها أنها بدأت خطوات فعلية من خلال اللجنة القانونية في النقابة وقامت بالمتابعة مع جهات الاختصاص لمحاسبة كافة المعتدين وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الطواقم الطبية .

وطالبت النقابة المجلس التشريعي الفلسطيني والحكومة بغزة بإصدار قانون لحماية الطواقم الطبية وتجريم الاعتداء عليهم وجعل ذلك من الخطوط الحمراء والمحرمات الوطنية .

نقابة الاطباء.jpg
 

 

عمل مرفوض

ومن جانبه قال مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية:إن الاعتداء على الطواقم الطبية أمر مشين ومرفوض، وخاصة أن الطواقم الطبية تقدم العلاج في كافة الظروف والطوارئ.

وطالب الجميع بتحمل المسؤولية ، وخاصة أن الاستمرار في الاعتداءات لها عواقب وخيمة ، وخاصة أن الأطباء باتوا لا يشعرون بالأمان وبعض الأطباء يفكر بمغادرة البلد بحثاً عن الأمان، مشدداً على أن الاعتداء لابد أن يوضع على طاولة التشريعي والحكومة والبحث عن أقصى العقوبات على المعتدين وطرق لحماية الطواقم الطبية .

وأشار إلى المستشفى قام بأخذ المقتضى القانوني وتقديم بلاغ للشرطة، حيث تم حجز كافة  المعتدين، مطالباً المواطنين بتقديم الشكاوي سواء لإدارة المستشفى أو عبر قسم الشكاوي.

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات