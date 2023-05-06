الاحتلال يواصل حصاره مدينة أريحا لليوم الـ15 على التوالي

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 6-5-2023، فرض حصارها على مدينة أريحا، لليوم الـ15 على التوالي.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال تواصل نصب حواجزها العسكرية على مداخل مدينة أريحا، وإيقاف مركبات الخارجين من المدينة، وتفتيشها، والتدقيق في هويات الركاب، وإعاقة حركة وتنقل المواطنين والبضائع.

ومنذ أكثر من أسبوعين يقيم الاحتلال حواجزه على المدخلين الشماليين للمدينة في طريقي "هيئة التدريب" و"المعرجات"، والمدخل الجنوبي قرب مخيم عقبة جبر، والشرقي المعروف بالبوابة الصفراء قرب معبر الكرامة.

جدير ذكره أنه أسفرت جرائم وانتهاكات الاحتلال في أريحا منذ مطلع العام الجاري، إلى استشهاد 9 مواطنين، وإصابة 45 آخرين، إضافة لـ137 معتقلا وهدم 12 منزلا وتوجيه إخطارات بالهدم لـ55 منزلا ومنشأة، فيما ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 6 شهداء من المحافظة.