بيــــان لكتيبة طولكرم عقب جريمة اليوم

نعت كتيبة طولكرم - سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيدين البطلين الذين ارتقوا إثر اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم، وهما: سامر صلاح الشافعي (22 عاماً) وحمزة جميل خريوش (22 عاماً).

وأكدت الكتيبة أن دماءهم الطاهرة سوف تشعل مزيداً من معركة الاشتباك لرد العدوان عن أرضنا ومقدساتنا.

واعتبرت أن مجاهدينا الذين تصدوا لقوات الاحتلال بكل بسالة وشجاعة، ماضون على درب الشهداء ، مؤكدة على أن خيار المقاومة هو خيار وحيد لاسترداد حقنا والدفاع عن شعبنا، والمضي في طريقنا دون تراجع أو تردد حتى النصر والخلاص من الاحتلال.

نص بيان كتيبة طولكرم كاملاً كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": -

"مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"

بكل الفخر والاعتزاز، تنعى كتيبة طولكرم - سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيدين البطلين الذين ارتقوا إثر اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم، وهما: سامر صلاح الشافعي (22 عاماً) وحمزة جميل خريوش (22 عاماً).

إننا في سرايا القدس - كتيبة طولكرم، إذ ننعى الشهيدين البطلين من أبناء طولكرم الصمود، لنؤكد أن دماءهم الطاهرة سوف تشعل مزيداً من معركة الاشتباك لرد العدوان عن أرضنا ومقدساتنا.

إن استشهاد هؤلاء الأبطال الذين ساروا على نهج الاشتباك ودرب الشهيد القائد سيف أبو لبدة وأمير أبو خديجة ومن سبقهم من الشهداء، ستكون فاتحة جديدة وامتداد المواجهة في كل الساحات وضرب العدو وردعه عن جرائمه المستمرة بحق شعبنا.

ان مجاهدينا الذين تصدوا لقوات الاحتلال بكل بسالة وشجاعة، ماضون على درب الشهداء ونؤكد أن خيار المقاومة هو خيار وحيد لاسترداد حقنا والدفاع عن شعبنا، والمضي في طريقنا دون تراجع أو تردد حتى النصر والخلاص من الاحتلال.

جهادنا ماض حتى القدس ووحدة الساحات مستمرة

وإنه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس – كتيبة طولكرم

السبت 6-5-2023م