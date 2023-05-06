الإعلام العبري : شهداء طولكرم يقفون خلف عملية إطلاق النار على مستوطنة "أفني حيفتس"

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت 6/5/2023، أن "قواته قتلت المقاومين في عملية إطلاق النار على مستوطنة أفني حيفتس قبل 4 أيام".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في خبر عاجل:إن "قوات الاحتلال في مخيم نور الشمس للاجئين المشتبه بهما في هجوم إطلاق نار على أفني حفيتس قبل 4 أيام، حيث أصيب مواطن إسرائيلي بجروح طفيفة".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء الماضي، إصابة ثلاث مستوطِنات في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "آفني حيفتس" بالضفة الغربية، مضيفة أن أضرارا لحقت بمركبتين إسرائيليتين أُطلق النار عليهما بالقرب من طولكرم بشمال الضفة الغربية.