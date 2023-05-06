إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي.

شرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم السبت 6 مايو 2023، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الهيئة، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11846 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 9548 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11664 مواطناً 108 أجانب، و74من فلسطينيي الداخل، وتوزع الوافدين بين 9375 مواطناً، و128أجنبياً، و39 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 6 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يُذكر أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.