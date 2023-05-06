في كثير من الحالات يعاني بعض الرجال من ضعف في الخصوبة نتيجة للبرود الجنسي أو انخفاض في عدد الحيوانات المنوية أو جودتها أو نتيجة لانخفاض في مستويات هرمون التستوستيرون.

وبحسب العديد من الخبراء في مجال الصحة، يتوفر بعض الأطعمة التي تساعد على تقليل مشاكل الخصوبة، ولكن ما هي هذه االأطعمة؟

الأسماك

يعتبر تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والسردين والأنشوجة مفيداً لتحسين صحة الرجال، حيث إنها تحتوي على أحماض أوميغا 3 التي تعزز تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، مما يؤدي إلى تحسين الانتصاب وتقليل ضعف الخصوبة

الرمان

الرمان هي إحدى الفواكه الرائعة التي يُمكن أن تساعد على تحسين خصوبة الرجال. فهي تحتوي على مضادات الأكسدة الفعّالة التي تعزز مستويات هرمون التستوستيرون وتحسّن جودة الحيوانات المنوية.

كما أن تناول الرمان يُمكن أن يزيد من الدافع الجنسي للرجال. فلا شكّ أنّ الرمان يمثل خيارًا رائعًا لتحسين صحة الرجال وزيادة رغبتهم الجنسية.

أطعمة تزيد الخصوبة لدى الرجال.. فما هي؟!

الأفوكادو

تُعد الأفوكادو من الفواكه الغنية بفيتامين هـ الذي يُعزّز جودة الحيوانات المنوية ويساهم في تحسين الخصوبة.

ففي كل حبة متوسطة الحجم، تحتوي الأفوكادو على نسبة تصل إلى 21% من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين هـ، إلى جانب 9% من الزنك الذي يلعب دوراً رئيسياً في تحسين جودة الحيوانات المنوية وإنتاج التستوستيرون.

جوز القلب

جوز القلب يُعدّ من المصادر الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3، ويمكن أن يساعد في تحسين جودة وحركة الحيوانات المنوية لدى الرجال، وفقًا لدراسة.

ويُوصَى بتضمين 75 غرامًا من جوز القلب يوميًا في النظام الغذائي، ويمكن إضافته إلى السلطات أو تناوله بمفرده.