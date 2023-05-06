فيديو كامل اعتذار ميسي- شاهد فيديو اعتذار ميسي لباريس سان جيرمان، في الآونة الأخير تعقدت العلاقة بين نادي باريس سان جيرمان ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي على خلفية سفر الأخير إلى المملكة العربية السعودية وقضاء إجازة لمدة أيام دون أن يُخبر إدارة ناديه، الأمر الذي أزعج إدارة النادي الذي فرض عليه عقوبة بالإيقاف لمدة أسبوعين وخصم من راتبه قد يصل إلى مليون يورو ونصف، وكذلك تسبب بإزعاج زملاءه، وكذلك الجمهور الذي تجمهر أمام منزله وطالبه بالرحيل الأمر الذي دفع وسائل الاعلام العالمية لنشر عناوين تقول فيها: إن العلاقة بين الطرفين قد انتهت تماماً مع زيادة الحديث عن عودة البرغوث الأرجنتيني إلى ناديه السابق برشلونة.

ميسي يعتذر لناديه باريس سان جرمان فيديو

ميسي يعتذر لناديه باريس سان جرمان فيديو، ليونيل ميسي لم يرغب بتصعيد التوتر بينه وفريقه بل سارع إلى تنفيذ خطوة من شأنها أنّ تخمد النيران التي نشبت إثر سفره إلى الأراضي السعودية دون علمه إدارة ناديه باريس سان جيرمان، إذ خرج بفيديو اعتذار على الهواء مباشرة، يعتذر من إدارة نادية وزملائه وجمهور النادي، الأمر الذي اعتبره الكثيرون من محللي القنوات الرياضية والمعلقون الرياضيون بمثابة احتراف للاعب، لكن بعض الجماهير ترغب برؤية فيديو اعتذار ليونيل ميسي، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فيديو كامل لاعتذار ليونيل ميسي من ناديه وزملائه وجمهوره.

🎥شــــاهد | النجم الأرجنتيني 🇦🇷 ليونيل ميسي ينشر على حسابه الرسمي على موقع انستغرام اعتذارا لناديه باريس سان جيرمان @PSG_arab ولزملائه بعد ما حدث من جدل بسبب سفره إلى السعودية pic.twitter.com/aHZjHZzvQk — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) May 5, 2023

ميسي يعتذر لباريس سان جيرمان وزملائه بعد زيارته للسعودية

ميسي يعتذر لباريس سان جيرمان وزملائه بعد زيارته للسعودية، خرج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي برسالة اعتذار مصورة لجمهوره وناديه وزملائه الذي أدى إلى اخماد النيران الملتهبة بين الأطراف، كما أشار محللون رياضيون إلى أن رسالة اعتذار ميسي تدل على احترافيته كرويا واعلامياً، وسنضيف فيديو الاعتذار إلى موقعنا ليطلع عليه المهتمون في الأمر.

شاهد.. ميسي يعتذر لباريس سان جيرمان عقب قيامه برحلة للسعودية

شاهد.. ميسي يعتذر لباريس سان جيرمان عقب قيامه برحلة للسعودية، وكان ميسي أُوقف لمدة أسبوعين بعد رحلة لم يصرح له بها إلى المملكة العربية السعودية عندما كان من المفترض أن يتدرب مع الفريق بعد هزيمة متصدر دوري الدرجة الأولى 3-1 على أرضه أمام لوريان يوم الأحد الماضي، الأمر الذي أدلى إلى نشوب خلافات حادة ومطالبة الجمهور برحيله عن النادي هذا الصيف.