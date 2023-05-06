الاحتلال يتغول بدماء شعبنا ..6 شهداء خلال يومين في نابلس وطولكرم

نفذ الاحتلال "الاسرائيلي" على مدار يومي الخميس الماضي واليوم السبت جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في الضفة المحتلة ، في محاولة لملاحقة المقاومة التي تتمدد بشكل كبير في الضفة المحتلة .

البداية كانت لحظة ارتكاب الاحتلال جريمة بشعة داخل سجون الاحتلال بإغتيال القيادي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان بعد 86 يوماً من الإضراب عن الطعام ، لتنتقم المقاومة في قطاع غزة بصواريخها وتبعث رسالة ان الأسرى خط أحمر ولن تسمح للتهاون في قضيتهم .

الاحتلال وصباح يوم الخميس الماضي نفذ جريمة بشعة في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة بنابلس بإغتيال 3 شبان قد نفذوا عملية عملية اطلاق نار قبل شهر قرب حاجز الحمرا بالأغوار أدت لمقتل 3 سمتوطنات ، محاولة لتبيض صورته ، لتنتقم إحدى الشابات بعملية طعن ويطلق النار صوبها ويرتفع عدد الشهداء في الصفة منذ بداية العام لـ108 شهداء حتى مساء الخميس.

ويجدد الجريمة اليوم باغتيال شابين من مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة ويرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام لـ"110 شهداء .