تشكيلة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم في نهائي كأس الملك 2023 القناة الناقلة لنهائي كأس ملك إسبانيا، يتشوق عشاق كرة القدم الأوروبية على وجه العموم ومحبو الدوري الإسباني على وجه الخصوص في انطلاق مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد ونظيره أوساسونا والتي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 11 بتوقيت الرياض والقدس، العاشرة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم السبت 6 مايو 2023، على ملعب لا كارتوخا، إذ سيتم بث المباراة على قنوات SSC1 HD، بينما سيعلق على المباراة المعلق الشهير بلال علام.

تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم ضد أوساسونا نهائي كأس الملك

تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم ضد أوساسونا نهائي كأس الملك، تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا 2023 على حساب غريمه التقليدي برشلونة بعدما تفوق عليه بأربعة أهداف لهدف في مجموع المباراتين، بينما تأهل نظيره أوساسونا على حساب أتلتيكو بلباو في ضربات الترجيح بعد هو ما أسفر عن مواجهة بينهما مساء اليوم السبت مايو 2023، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل مباراة نهائي كأس الملك بين ريال مدريد وأوساسونا 2023 سواء القنوات الناقلة، والمعلق الرياضي، والتشكيل المتوقع للفريقين.

تشكيلة نهائي كأس الملك بين ريال مدريد وأوساسونا 2023

تشكيلة نهائي كأس الملك بين ريال مدريد وأوساسونا 2023، لا ينوي فريق ريال مدريد أن يفرط بكأس الملك، بعدما خسر نهائي كأس السوبر الإسباني على حساب غريمه التقليدي برشلونة لذا يحرص المدير الفني لريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي الدفع بتشكيلته الأساسية خاصة مع عودة لوكا مودريتش من الإصابة، بينما يسعى أوساسونا لحصد اللقب الأول له منذ عقود من الزمن، إذ من المتوقع أن تكون تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أوساسونا في نهائي كأس الملك 2023 على النحو التالي: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، في خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجير – ناتشو فيرنانديز، في خط الوسط: أوريليان تشواميني – كامافينجا – توني كروس، في خط الهجوم: فينسيوس جونيور – بنزيما – رودريجو.

تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم

تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم، المباراة لن تكون سهلة بين الطرفين، خاصة أن فريق ريال مدريد خسر الليغا هذا العام لصالح برشلونة بنسبة 99%، كما خسر نهائي كأس السوبر الإسباني لصالح ذات الفريق، لذا لم يتبقى له سوى التتويج بكأس ملك إسبانيا إضافة إلى كأس دوري أبطال أوروبا، بعدما وصل إلأى نصف النهائي بعد إقصاء نظيره تشيلسي في مباراتي الذهاب والإياب.