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فيديو مؤلم للشهداء في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة وانتشالهم
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:14 ص
06 مايو 2023
فيديو مؤلم وصور للشهداء في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة
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