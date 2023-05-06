فيديو مؤلم للشهداء في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:14 ص
06 مايو 2023
شابان.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

فيديو مؤلم وصور للشهداء في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة 

 

الشبان.jpg
شابان.jpg
 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات