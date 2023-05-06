حينما يرغب الانسان في النوم فإن هذا الأمر غالباً ما يستغرق وقتاُ معيناً يختلف من شخص لأخر، بحسب طبيعة مكان النوم وتجهيزاته وخاصة النوافذ.

وبحسب دراسة نشرت مؤخراً فعلى عكس الأفكار التي كانت رائجة في السابق، فإن فتح نافذة غرفة النوم ليلاً يؤدي إلى تحسين مهارات النوم والتفكير.

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ما علاقة النوم الجيد في نافذة الغرفة؟

وتشير هذه الدراسة الحديثة، التي أجريت على 40 شخصاً إلى أن الهواء النقي يساعد في الحصول على نوم جيد ليلاً.

ووفقاً للدراسة، ففي الأسبوع الأول كان الأشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة ينامون بشكل طبيعي، وفي الأسبوع الثاني طُلب منهم فتح النافذة.

وأظهرت أجهزة تتبع النوم أن أفراد عينة الدراسة ناموا بشكل أفضل عندما تركت النوافذ مفتوحة.

وبدوره، قال كبير مؤلفي الدراسة من الجامعة التقنية في الدنمارك الدكتور باول وارجوكي: "يمكن أن تؤثر جودة الهواء في غرفة النوم على قدراتك المعرفية، مثل قدرتك على التركيز والفهم والتفاعل، النوم في غرفة جيدة التهوية يفيد قدراتك المعرفية".

كما أخبر الأشخاص الذين تم إجراء الدراسة عليهم أنهم كانوا أقل نعاساً في الصباح والمساء وناموا بعمق أكثر.

جدير ذكره أن هناك حاجة إلى دراسة أكبر بكثير لتأكيد نتائج البحث الجديد.

ويُشار إلى أن هذا البحث الجديد جاء بعد دراسة صغيرة سابقة شملت أعضاء من نفس فريق البحث والتي اقترحت أن فتح نافذة غرفة النوم يقلل من الشخير.