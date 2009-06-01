ارتفاع عدد ضحايا الحصار الى 340 بوفاة مواطن من بيت لاهيا

فلسطين اليوم-غزة

ارتفع عدد شهداء الحصار إلى 340 بعد وفاة المواطن احمد حسن محمد السيد (53عاما) من سكان محافظة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وكان السيد يعاني من مرض مزمن بالقلب، حيث كان بحاجة ماسة لإجراء عملية جراحية لترقيع الشرايين التاجية للقلب لكن الحصار حال دون تمكنه من السفر للعلاج في مستشفيات الخارج.

وقالت وزارة الصحة بغزة ان الأطباء حاولوا التدخل لانقاذ حياته لكن دون جدوى نتيجة عدم توافر الاجهزة والمعدات الطبية الخاصة بمثل هذه الحالات جراء منع قوات الاحتلال السماح بادخالها من خلال المعابر التي تسيطر عليها فضلا عن اغلاق معبر رفح في وجه المرضى.

وناشدت الصحة مصر بضرورة فتح معبر رفح بشكل مستمر من أجل تسهيل إجراءات سفر المرضى الفلسطينيين، مطالبة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إنهاء الحصار.