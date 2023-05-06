فيضانات الكونغو تُخلف نحو 176 ضحية خلال 24 ساعة

لقي نحو 176 شخصاً مصرعهم خلال أقل من 24 ساعة، بسبب الفيضانات التي خلفتها الأمطار الغزيرة في قريتين في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وعثر على حوالي 176 جثة في بوشوشو ونياموكوبي، القريتين المتضررتين من الفيضان الناتج عن الأمطار الغزيرة، ولا تزال عمليات البحث مستمرة في القريتين منذ صباح اليوم بتنسيق من محافظ المقاطعة، وفق محافظ المقاطعة ثيو نغوابيدجي كاسي.

ومنذ الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن هطول أمطار غزيرة في هذا الجزء من البلاد، إذ تحصد الانهيارات الأرضية أرواح السكان بشكل منتظم خلال الفترات المطيرة.

وخلال الأسبوع الماضي، بقيت أكثر من 780 أسرة مشردة بعد الفيضانات التي ضربت إقليم أوفيرا في كيفو الجنوبية، ودُمرت أكثر من 600 منزل.