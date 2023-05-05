سعر غرام الذهب النهاردة السبت 6 مايو 2023 في مصر | طالع أسعار الذهب في مصر

سعر غرام الذهب النهاردة السبت 6 مايو 2023، يبحث الكثير من المصريين، وخصوصاً الشباب المقبلين على الزواج عن أسعار الذهب في مصر مقابل الجنيه المصري، وتضج محركات البحث المختلفة بالكثير من عمليات البحث عن سعر الذهب من عيارات 21،24، والعيارات الأخرى، حيث يعتبر الذهب من عيار 21 هو الأكثر تداولاً في معظم المحافظات المصرية.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويحرص فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على رصد أسعار الذهب في مصر بشكل يومي، وفي هذه المقالة نوضح لكم أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، حيث تختلف أسعار الذهب في مصر حسب المصنعية، ومن منطقة لأخرى.





وشهد سعر غرام الذهب عيار 24 انخفاضاً طفيفاً اليوم السبت 6-5-2023 في مصر، حيث وصل إلى 2971 جنيها للشراء و3006 جنيهات للبيع مقابل 2994 جنيها للشراء و3017 جنيها للبيع أمس.

بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18، الأكثر انتشارا في محافظات الوجه البحري في مصر، تراجعاً إلى مستوى 2229 جنيها للشراء و2254 ليرة للبيع مقابل 2249 جنيها للشراء و2263 جنيها للبيع، أمس.

عر الذهب اليوم عيار 21 الآن

تراجع سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشار في مصر إلى 2600 جنيه للشراء و2630 جنيها للبيع مقابل 2620 جنيها للشراء و2640 جنيها للبيع أمس، وفقا لمنصة آي صاغة.

سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر 63.146 ألف جنيه (2041 دولارا)، وفقا لمنصة جولد برايس توداي.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 من بي تي سي اليوم في مصر 22815 جنيها.

سعر سبيكة الذهب في مصر

سجل سعر سبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي في مصر اليوم 64930 جنيها.