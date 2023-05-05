طالع سعر صرف الدولار في بنوك مصر و السوق السوداء اليوم السبت 6-5-2023

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات صباح اليوم السبت 6-5-2023، يعتبر سعر صرف الدولار في مصر من أكثر ما يبحث عنه المصريون عبر محركات البحث العالمية، حيث يرغب هؤلاء بمعرفة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري كما جاءت في التعاملات الصباحية اليوم السبت 6 مايو 2023.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم

وشهد سعر صرف الدولار استقراراً في مصر اليوم السبت 6-5-2023، وتختلف أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء و البنوك، ويحرص فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على رصد أسعار العملات اليومية في مختلف الدول، كما هو الحال في هذه المقالة التي يرصد فيها أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك و السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

بلغ سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر مستوى 38.5 جنيه.





سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي، بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

تماسك سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم للأسبوع السادس على التوالي ليستقر عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري الحكومي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وفي بنك مصر كان أقل سعر للدولار عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع



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سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقرت أسعار الدولار في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.