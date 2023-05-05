سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بتعاملات اليوم السبت 6 يونيو 2023

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 6 مايو 2023، تزداد عمليات البحث اليومية عبر محركات البحث في جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حيث شهد سعر الدولار في سوريا تراجعاً في التعاملات الصباحية اليوم.

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم

شهدت الليرة السورية تراجعاً قياسياُ خلال الفترة الماضية، حيث وصلت مستوى 8500 ليرة مقابل الدولار الواحد، قبل أن تعاود صعودها في تعاملات اليوم، ولأن الكثير من الأشخاص يبحثون عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في تعاملات صباح السبت 6 مايو 2023، رصد فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" آخر تحديثات سعر صرف الدولار في سوريا، فتابعوا هذه المقالة لتتعرفوا على سعر صرف الدولار قابل الليرة السورية.





سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار انخفاضاً اليوم السبت مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى 8325 ليرة للشراء و8425 ليرة للبيع مقابل 8400 ليرة للشراء و8500 ليرة للبيع أمس.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

ووفقا للسوق السوداء، فإن 100 دولار تساوي 832 ألف ليرة سورية.





سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

كما تراجع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 9174 ليرة للشراء و9289 ليرة للبيع مقابل 9284 ليرة للشراء و9400 ليرة للبيع أمس.