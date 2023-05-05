بالصور "الجهاد" تنظم حفلاً لتأبين شهداء جنين وتؤكد مواصلة دربهم

نظَّمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين حفلاً تأبينياً لكوكبة من الشهداء الأطهار، وذلك اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب مباشرة في ساحة نادي مخيم جنين.

واشتمل الحفل تأبين عدد من الشهداء، وعلى رأسهم القائد الكبير الشهيد الشيخ خضر عدنان والشهيد القائد نضال خازم والشهيد القائد يوسف شريم، والشهيد المجاهد لؤي الصغير والشهيد عمر عوادين.

وشهد الحفل حضور مقاومين من كتيبة جنين – سرايا القدس، وقوى المقاومة وحشد غفير من جماهير شعبنا وعوائل الشهداء والأسرى والقيادات والشخصيات الوطنية والإسلامية، حيث تم رفع صور شهداء جنين الذي ارتقوا مؤخراً في الضفة المحتلة.

وخلال كلمة كتيبة جنين – سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قال المتحدث، إن الاحتلال لن ينعم بالأمن والأمان على أرضنا لو كلفنا ذلك أرواحنا، وأن كتائب ومجموعات سرايا القدس على امتداد الضفة الغربية ستبقى للاحتلال بالمرصاد.

وتوعد المتحدث الاحتلال بالرد على جريمة اغتيال الشيخ القائد خضر عدنان، وأن المقاومة لن تسكت عن حقها في الرد على جرائم الاحتلال، وسنرى الحسرة والندامة في عيون العدو والفرحة في عيون شعبنا انتقاماً لقائدنا الشيخ خضر عدنان.

وأكد المتحدث على مواصلة درب الشهيد الشيخ خضر عدنان، الذي عمده بأمعائه الخاوية على مدى سنين طويلة، مجدداً العهد والبيعة لحركة الجهاد الإسلامي وأمينها العام المؤتمن القائد زياد النخالة، وعوائل شهدائنا، وأن سلاحنا سيبقى مشرع، وجهادنا مستمر في كل الساحات.

وفي ختام حفل التأبين كرَّم قادة وممثلي القوى والفصائل الوطنية عوائل الشهداء الكرام الذين ارتقوا دفاعاً مخيم جنين وعن قضية فلسطين، وجددوا العهد والبيعة معهم على مواصلة الجهاد والمقاومة حتى دحر المحتل عن أرضنا ومقدساتنا.







