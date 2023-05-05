الجهاد الإسلامي وجمعية "اقرأ" الخيرية تنظمان حلقة سرد القرآن لروح الشيخ خضر عدنان بالوسطى

نظمت حركة الجهاد الاسلامي في منطقة المغراقة وجمعية "اقرأ" الخيرية في المحافظة الوسطى ، اليوم الجمعة حلقة سرد أجزاء مجتمعة من القرآن لروح الشيخ خضر عدنان .

وشارك في الجلسة العشرات من مختلف الأعمار حفظة القرآن وأجزاء منه، في تسميع مستمر لأجزاء من القرآن الكريم يمتد لساعات متواصلة

حضر السرد القرآني الأستاذ طارق سلمي الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، والأخ مرشد ابو عبد الله مسؤول ملف أنشطة المساجد بالوسطى ، والأخ سعد اليازجي عضو إقليم الوسطى ، والأخ محمد الشنا مسؤول دائرة القرآن الكريم في المحافظة الوسطى والأخ رامز القصاص مسؤول منطقة المغراقة ، ولفيف من قيادة حركة الجهاد الاسلامي بالمنطقة .

من جهته أكد الأخ طارق سلمي في كلمته على أهمية زرع قيم القرآن الكريم في صدور الأشبال ليتربوا على القيم النبيلة التي عاش عليها شيخنا المجاهد خضر عدنان صاحب الإرادة الفولاذية الذي كسر بجوعه جبروت الاحتلال وكان له ما تمنى بالاستشهاد بعز وكرامة.

وأكد الشيخ محمد سلمة مسؤول قسم المراكز في جمعية اقرأ الخيرية للقرآن الكريم وعلومه على دور جمعية اقرأ في شتى الجوانب بالإضافة لذلك تنشئة جيل قرآني وطني تربى على موائد القرآن وسخر حفظه في دعم مسيرة المجاهدين الأبطال

وأوضح سلمة أن هذا السرد القرآني ضمن سلسلة فعاليات سردية أطلقتها جمعية إقرأ للقرآن الكريم وعلومه في المحافظة الوسطى لترسيخ دمج الحفظ والفهم القرآني مع قضايا الأمة وشؤونها.

وتأتي هذه اللفتة تكريما لروح الشهيد عدنان، وتحصيلا لأجر تلاوة القرآن لروح الشيخ المجاهد

وكانت الجهاد وجمعية اقرأ دعتا إلى سرد القرآن الكريم في جلسة واحدة؛ تكريما للشيخ خضر عدنان باعتباره رمزا جهاديا للقضية الفلسطينية.





















