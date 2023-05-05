سرايا القدس - كتيبة جنين: لن ينعم الاحتلال بالأمن والأمان على أرضنا لو كلفنا ذلك أرواحنا

أكدت سرايا القدس - كتيبة جنين أن كتائب ومجموعات سرايا القدس على امتداد الضفة الغربية ستبقى للاحتلال بالمرصاد، ولن ينعم الاحتلال بالأمن والأمان على أرضنا لو كلفنا ذلك أرواحنا

وقالت سرايا القدس – كتيبة جنين خلال مهرجان تأبين للشهداء في جنين: "لن نسكت عن حقنا في الرد على جريمة اغتيال الشيخ القائد خضر عدنان".

وأضافت: "لن نهدأ حتى نرى الحسرة والندامة في عيون العدو والفرحة في عيون شعبنا انتقامًا لقائدنا الشيخ خضر عدنان".

وجددت سرايا القدس - كتيبة جنين بيعتها لحركتنا المجاهدة وأمينها العام المؤتمن القائد زياد النخالة وعوائل شهداءنا، مؤكدة أن سلاحها مشرع وجهادها مستمر في كل الساحات.