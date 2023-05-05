هنية: الشهيد خضر عدنان رفع عاليا صوت فلسطين وقضية الأسرى

أكد رئيس المكتب السياسي، لحركة حماس إسماعيل هنية أن الشهيد خضر عدنان واجه هذا العدو في عدة ساحات، ورفع عاليا صوت قضيته وقضية الأسرى.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد من قيادة حركة حماس في مجلس عزاء أقامه أهالي بلدة عرابة الموجودين في العاصمة القطرية، الدوحة، مساء الخميس، للشهيد الشيخ خضر عدنان، وسط مشاركة فلسطينية رسمية وفصائلية وشعبية واسعة.

وقال هنية: كان رحمه الله علمًا من هذه الأعلام التي ترفرف في كل وقت وحين، ولقي الله في ساح الصمود والشموخ والإباء.

بدوره، قال مشعل: إن الشهيد خضر عدنان كان في ريعان الشباب وترك هذه البصمة العظيمة والأمة افتخرت به.

“هذا البطل سيرة عطرة ومبادرة كبيرة، وكان يسعه أن يكون مثل غيره كان يبادر وينزل للميدان فارسا في السجن وخارجه والاعتقالات المتعددة لم تفت في عضده.

وأشار إلى أن غزة امتشقت سلاحها وقضت ليلة صعبة لتعطي رسالة أن دماء شهدائنا غالية، ليس المهم الانتماء هذا ابن فلسطين مجاهد مناضل.

وقال: حسنٌ فعلت غزة بالثأر للشهيد بغرفة عمليات مشتركة، مبينًا أن غزة ثأرت للشهيد عدنان باسم الغرفة المشتركة لتوصل رسالة الوحدة وأن “فلسطين تنتقم لشهدائها”.