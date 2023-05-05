الصحّة العالميّة: كورونا لم تعد حالة طوارئ عالميّة

أعلنت منظمة الصحّة العالميّة، اليوم الجمعة، أن جائحة كورونا، لم تعد حالة طوارئ عالميّة، مؤكدة أن الجائحة حصدت أرواح "20 مليون شخص على الأقلّ".

وكانت المنظمة قد أعلنت في 30 كانون الثاني/ يناير 2020 كورونا، حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية، ويومها كانت أعداد الإصابات المسجّلة خارج الصين تقلّ عن 100 إصابة وصفر وفاة. لكن فقط عندما وصف الأمين العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الوضع بالجائحة في آذار/مارس 2020، هبّ العالم للتحرّك.

وقالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إنّ جائحة "كوفيد-19"، التي أودت خلال أكثر من ثلاث سنوات بأرواح "20 مليون شخص على الأقلّ"، وأثارت فوضى اقتصادية وعمّقت انعدام المساواة، لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية.