فرصة لمراقبي القمر مساء اليوم الجمعة لمشاهدة "قمر الزهرة" 2023..!

ذكرت مجلة (Space)، أنه سيتم رصد خسوف القمر "قمر الزهرة"، اليوم الجمعة، مع اقترابه من حافة ظل الأرض الخارجية، حيث سيحدث خسوف شبه ظلي للقمر، وتغطي منطقة شبه ظل الأرض 96.4 % تقريبًا من سطح القمر.

وحسب المجلة، سيكون خسوف القمر مرئيًا في نصف الكرة الشرقي، الذي يشمل الكثير من أوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا والمحيط الأطلنطي والمحيط الهندي والقارة القطبية الجنوبية.

وقالت إن الحدث ذروته في الساعة 10:54 مساءً. (بتوقيت غرينتش)، بعد حوالي ساعتين من البداية، وتنتهي الساعة 1:02 صباحًا (بتوقيت غرينتش) حيث يغادر ظل الأرض القمر مرة أخرى. المدة الإجمالية للخسوف هي 4 ساعات و 18 دقيقة.