الاحتلال يسلم جثامين ثلاثة شهداء من نابلس

تسلمت طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية، جثامين ثلاثة شهداء من نابلس كانت محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وهم الشهداء: عدي عثمان الشامي، جهاد محمد الشامي، ومحمد رعد دبيك، قرب حاجز عورتا جنوب نابلس.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إنها مستمرة وبشكل متواصل في بذل كل الجهود وبتعليمات وتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استرداد كافة الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال.

وأشارت إلى أنها استطاعت يوم أمس استرداد جثمان الشهيد عبد الكريم الشيخ من محافظة قلقيلية، وتم تسليمه لذويه من أجل مواراته الثرى حسب الأصول الدينية .

واستشهد جهاد وعدي الشامي ومحمد دبيك في الثاني عشر من شهر آذار 2023، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها قرب حاجز صرة العسكري، جنوب غرب نابلس.

ومع تسليم جثامين الشهداء الثلاثة، ما تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 133 شهيدا منذ العام 2015، منهم جثامين 12 من الأسرى الشهداء، و12 طفلا وشهيدة، بالإضافة إلى 256 شهيدا في مقابر الأرقام، بحسب بيانات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.